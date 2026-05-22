“No es manifestación social: es violencia”, Galán tras ataque a sede de Paloma Valencia en Bogotá

Durante protestas registradas este jueves, 21 de mayo, encapuchados vandalizaron la sede de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia, que está ubicada en la localidad de Teusaquillo, en la carrera 7 con calle 53. El hecho ocurrió sobre las 2:00 p.m. y fue rechazado desde el Distrito.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que los encapuchados actuaron de forma violenta. “Atacar una sede política no es manifestación social: es violencia. Rechazo los ataques y la vandalización de la sede de la candidata Paloma Valencia y otros establecimientos en Bogotá durante una marcha hoy”, dijo el mandatario.

Asimismo, el alcalde afirmó que estos actos son reprochables y son una “afrenta a la democracia misma”. “No nos podemos equivocar: la violencia política escala rápido y nos tenemos que alejar de discursos que la romanticen o justifiquen”, agregó el mandatario a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, rechazó los daños dirigidos contra la sede de campaña de Paloma, así como otros mobiliarios públicos sobre la Carrera Séptima. Cabe mencionar que entidades bancarias, empresas multinacionales y establecimientos comerciales fueron víctimas de estos actos vandálicos.

“Un grupo aislado ha hecho uso de la violencia de manera injustificable, incluso, ocasionándole agresiones a nuestros equipos de gestores de Diálogo y de Convivencia en terreno”, agregó el funcionario, quien aseveró que este tipo de hechos no ayudan a superar la estigmatización contra quienes protestan.