Alcalde Galán rechaza el asesinato de líder comunitario en la localidad de Santa Fe

Por medio de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán rechazó el asesinato de Alberth Piñeros, un líder cultural que participó en varios programas de la Alcaldía de Bogotá.

“Les pido a las autoridades esclarecer cuanto antes los móviles y las circunstancias del asesinato, así como identificar y capturar a los responsables. A su familia, amigos y a la comunidad, toda nuestra solidaridad”, dijo Galán.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero se pronunció sobre los hechos y se solidarizó con la familia del joven.

“Lamentamos profundamente la partida de Alberth David Piñeros, líder comunitario, gestor cultural y defensor de la memoria del centro de Bogotá. Desde LaK-Zona construyó durante años espacios de encuentro, arte y reconocimiento del territorio, dejando un legado invaluable alrededor del Río Vicachá y la identidad de la localidad de Santa Fe”, aseguró.

Y agregó, “Alberth hizo parte de la segunda cohorte de nuestro proceso de profesionalización en Derechos Humanos y del Mapa Sonoro de los Derechos Humanos en la @GobiernoBTA, junto a su grupo LaK-Zona, aportando desde la cultura a la construcción de ciudadanía y memoria colectiva”.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se presentaron en la localidad de Santa Fe y adelantan las investigaciones correspondientes.

“Una persona que se encontraba en un establecimiento desafortunadamente es abordada por otra persona que le propina varios impactos de arma de fuego fuera del lugar. Nuestra zona atención de la localidad inmediatamente inicia una búsqueda con la trazabilidad de cámaras para poder verificar los hechos que generaron esta desafortunada muerte” dijo el coronel Ricardo Chaves, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.