Joya de Atlético Nacional estaría cerca de ser vendido al Liverpool de Inglaterra

Atlético Nacional está muy cerca de realizar la venta de una de sus joyas, que ni siquiera ha debutado con el equipo profesional. Se trata de Samuel Martínez, quien fue una de las grandes figuras en la obtención del título de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17, y que también clasificó al Mundial de Catar.

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Después del campeonato juvenil, comenzaron a surgir versiones del interés de varios equipos europeos en contar con los servicios del volante de 17 años. Entre esos estaba el Borussia Dortmund de Alemania, que buscaba su incorporación en 1 millón de dólares.

Liverpool tendría adelantado el fichaje de Martínez

La prensa internacional reveló este viernes 22 de mayo que Liverpool tiene adelantada la incorporación del joven talento. El trató será por un millón de dólares, mientras que Nacional conservará un porcetaje por futura venta.

Eso sí, Martínez no podrá sumarse al equipo inglés hasta que cumpla 18 años, que será en abril de 2027, por lo que seguirá vinculado al conjunto Verdolaga. Una vez se una al cuadro Red, tendrá un contraro por los próximos cinco años.

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Detrás de la eventual llegada de Martínez al Liverpool está Daniel Neumüller, quien ha sido su representante en los últimos años y por eso hubo un rumor tan fuerte desde Borussia Dortmund. Sin embargo, ante el alto interés que despertó en equipos de Europa, terminó siendo el proyecto del Liverpool el que sedujo al joven talento.