Primera salida confirmada de Millonarios para el 2026-II

Millonarios se impuso en su segunda salida de Copa Colombia al vencer por 2-3 a Patriotas en suelo boyacense. El conjunto Embajador salió con nómina mixta y si bien volvió a dejar dudas en defensa, terminó sacando adelante un partido que parecía complicarse.

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Comenzó ganando el equipo de Tunja con una anotación de Johan Campaña al minuto 23′, pero Jorge Cabezas Hurtado puso el empate antes del descanso. El segundo tiempo volvió a poner en ventaja a los boyacenses con Kevin Álvarez al 67′.

Pero la remontada del conjuno bogotano inició con Jorge Cabezas Hurtado, que volvió a poner el empate al 88 para convertir doblete, y luego selló el triunfo Rodrigo Contreras con un tiro libre al 90+4′.

Cabezas Hurtado confirma su salida de Millonarios

Luego de terminado el encuentro, el delantero de 22 años dejó una declaración en la que confirma su salida de la institución, pues deberá regresar al Watford de Inglaterra a finales de junio, club dueño de sus derechos. El jugador está en préstamo en Millonarios desde julio de 2025.

“No me gustaría salir del equipo de esa manera, pero qué se puede hacer. Me hubiera gustado que los goles hubieran sido antes, pero le doy gracias a Dios que pude aportarle un poquito al equipo”, dijo dejando entrever su salida y que no hará parte del próximo semestre.

Sobre la actualidad del equipo y lo que viene para la institucicón, manfestó: “Todo es de paciencia, de momentos. Con estos resultados todo va a cambiar para bien. Sabíamos que teníamos que ganar para tener la cabeza en alto para afrontar el partido que se viene en Brasil (Sao Paulo). Con las cosas que hemos hablado, las cosas van a mejorar”.

En 22 partidos jugados con Millonarios, en 12 lo hizo como titular y ha anotado apenas 2 goles, que fueron ante Patriotas por Copa.

¿Qué le falta a Millonarios en el semestre?

Al equipo de Fabián Bustos le quedarán cuatro partidos antes del parón del Mundial. Deberá visitar a Sao Paulo el 19 de mayo, luego jugará con Boyacá Chicó y Atlético FC por Copa Colombia y cerrará ante O’Higgins por Sudamericana el 26 de mayo.