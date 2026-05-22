Así fue presentado Alejandro Restrepo como nuevo DT de Bolívar

Alejandro Restrepo llegó este jueves a Bolivia para tomar las riendas del Bolívar, equipo que tiene la misión de conseguir una victoria en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores para inscribir su nombre en los octavos de final.

Le puede interesar:

“Estoy feliz de estar en este gran club, un club que exige, y con todo el deseo de hacer bien las cosas”, señaló en un breve contacto con los medios tras su llegada al Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz.

Restrepo toma el mando del equipo luego de la gestión interina del exmundialista Vladimir Soria, ídolo del club y de la selección boliviana en su etapa como futbolista.

El colombiano, de 44 años, llega a Bolivia después de dirigir a Independiente de Medellín de su país natal entre agosto de 2024 y abril pasado. También estuvo al frente de los colombianos Deportivo Pereira y Atlético Nacional, y del Alianza Lima peruano.

El desafío más importante de Restrepo será el duelo ante el Independiente Rivadavia argentino, líder del grupo C de la Libertadores con 10 puntos y ya clasificado a octavos de final.

Otra misión de Restrepo será mantener a Bolívar entre los primeros puestos del campeonato de la División Profesional de Bolivia, liderado por su tradicional rival, The Strongest, con 17 unidades, mientras que los celestes comparten el segundo lugar con Always Ready de El Alto, ambos con 14 puntos.