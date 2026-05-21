Lesión importante en Santa Fe enciende las alarmas de cara al duelo vs Junior

La situación en Independiente Santa Fe genera preocupación a pocos días del duelo ante Junior de Barranquilla, luego de que se confirmara que Franco Fagúndez sufrió una lesión muscular en el compromiso más reciente ante Platense.

En el programa Morningol de AS en Caracol Radio , el periodista encargado encendió la alerta desde el inicio del reporte: “Noticia, noticia, noticia, noticia… tengo noticia de Independiente Santa Fe”. Acto seguido confirmó la situación del jugador uruguayo: “Franco Fagundes salió lesionado del último partido contra Platense”.

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Tras consultar el estado del atacante, el periodista aseguró que el panorama no es alentador para el equipo cardenal. “Muy complicado que esté Franco Fagundes para el partido contra Junior en Barranquilla”, reveló en directo. Incluso, al ampliar la información sobre su recuperación, agregó: “Y me dicen, no creo. En este momento está descartado Franco Fagundes lastimosamente con Santa Fe”.

El reporte también incluyó una proyección más amplia sobre su tiempo de baja. Según lo comentado en el programa, el delantero podría estar varias semanas fuera de competencia: “Un mes podría ser”, señalaron, haciendo referencia al alcance de la lesión muscular.

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En medio del análisis, también se recordó el momento en que ocurrió la molestia física del jugador. “¿No viste cómo se agarró enseguida al muslo la parte de atrás? Le tiró”, comentaron en la transmisión, sugiriendo que se trataría de una lesión en la zona posterior del muslo.

El ambiente en el programa también dejó espacio para el análisis del momento del jugador dentro del equipo. “Es una pena porque venía en su gran momento. Franco es un guerrero, un luchador”, afirmaron, aunque también reconocieron la competencia interna en el plantel.

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