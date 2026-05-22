Médicos del Hospital Alma Máter protestan por falta de insumos y atrasos en los salarios

Medellín, Antioquia

Se realizó un Plantón citado por el cuerpo médico y especialista del Hospital Alma Máter de Medellín en el que los médicos se reunieron con el objetivo de visibilizar y exponer la situación que se vive en el hospital, que ha puesto en riesgo la atención de pacientes de alta complejidad, la formación académica de estudiantes de medicina y especialidades médicas, así como la vulneración de las condiciones laborales del recurso humano institucional.

A esto se suma según lo dicho por los especialistas que se les adeuda salarios, situación por la que actualmente presentan problemas con pagos de EPS y ARL, y no pueden atender de forma adecuada a los pacientes por falta de insumos y medicamentos, todo por cuenta de las deudas de las EPS. “La situación es insostenible y afecta nuestra misión de brindar atención y formar talento humano en salud con calidad”, dijo el doctor Iván Mauricio Trompa. Infectólogo del hospital y vocero en las reuniones con los administrativos.

Por su parte, Pablo Piedrahita, anestesiólogo del hospital Alma Mater de Antioquia hizo un llamado al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín, para que, en conjunto, puedan buscar soluciones que los lleven a resolver esta crisis.

Medidas tomadas ante la crisis

El cuerpo médico del Hospital Alma Máter hace algunos días en la que se anunció la declaratoria de un estado de anormalidad laboral debido a la grave crisis operativa, financiera y asistencial.

El Hospital argumentó que: “Ante la falta de garantías operativas y el riesgo medico general inminente derivado de la práctica médica con recursos insuficientes, el cuerpo médico firmante, se declara en estado de anormalidad laboral a partir del 15 de mayo del 2026...”