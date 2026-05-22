Medellín incrementa su oferta de vuelos con nuevas conexiones directas nacionales e internacionales

Medellín

La infraestructura aeroportuaria de la capital antioqueña experimenta una transformación en su red de conexiones con la entrada en operación de nuevos trayectos que enlazan a la región con destinos clave de América Latina y el mercado local. A través de la operación conjunta en los aeropuertos José María Córdova de Rionegro y Olaya Herrera, la ciudad suma alternativas de movilidad orientadas a dinamizar el flujo de pasajeros y consolidar la competitividad del territorio en el mapa turístico y comercial del continente.

En el ámbito local, la oferta nacional se incrementó recientemente con la activación de frecuencias hacia Pasto, Bucaramanga y Valledupar, operadas por aerolíneas como Avianca, Wingo y Satena, sumadas a la reactivación del trayecto hacia Corozal por parte de la firma Moon Flights. De igual manera, las proyecciones para el cierre del primer semestre contemplan la inauguración de una ruta directa hacia Neiva, ampliando a 29 el número de destinos conectados directamente con la región mediante 13 rutas desde la terminal de Rionegro y 22 desde el aeropuerto local.

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La proyección internacional del distrito registra una dinámica similar con la reapertura del enlace hacia Caracas, Venezuela, a cargo de Avior, y la preparación de nuevos itinerarios programados para iniciar operaciones. La planificación para el periodo de mitad de año incluye conexiones directas hacia destinos del Caribe y Centroamérica como Montego Bay en Jamaica y Ciudad de Guatemala mediante la aerolínea Wingo, además de la incorporación de frecuencias hacia México con trayectos dirigidos a Guadalajara con Volaris y a Ciudad de México a través de Viva Aerobus, consolidando un portafolio internacional de 23 rutas hacia 16 países.

Como soporte técnico a este crecimiento en las operaciones aéreas, la empresa operadora Airplan anunció la ejecución de un plan de adecuaciones en el aeropuerto internacional José María Córdova que contempla una inversión estimada de 164.000 millones de pesos. Los recursos se destinarán a la optimización de los espacios de la terminal, la implementación de herramientas tecnológicas para agilizar los procesos de atención al usuario y el mejoramiento general de la experiencia de tránsito de los viajeros, respondiendo a las mesas de trabajo conjuntas establecidas entre la administración distrital y las aerolíneas para garantizar la sostenibilidad operativa de las nuevas frecuencias.