Alcalde Federico Gutiérrez pidió acciones urgentes al Gobierno Nacional por alerta de racionamiento

Santa Fe de Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional ante la alerta por un posible agravamiento del fenómeno de El Niño y el riesgo de racionamiento energético en Colombia. El mandatario advirtió que el país no estaría suficientemente preparado para enfrentar una contingencia energética si las condiciones climáticas empeoran en los próximos meses.

En el desarrollo del Festival del Pensamiento de Caracol Radio en Santa Fe de Antioquia, Gutiérrez aseguró que los niveles de los embalses continúan por debajo de lo esperado y alertó que, en esta época deberían superar el 80% de su capacidad, pero actualmente se encuentran alrededor del 52%; lo que aumentaría la probabilidad de racionamiento.

“La pregunta es qué tanto está preparado el país para este racionamiento, pero no solo para pensar en cómo superar esta contingencia, sino cómo prepararse para el futuro”, señaló Federico Gutiérrez.

El alcalde de Medellín defendió el papel de Empresas Públicas de Medellín y del proyecto Hidroituango, afirmando que la hidroeléctrica ha sido clave para evitar un racionamiento desde años anteriores, asegurando que actualmente el país genera cerca del 10% de su energía gracias a Hidroituango y advirtió que, sin ese proyecto, Colombia ya habría enfrentado restricciones eléctricas.

Frente a este panorama, cuestionó las decisiones del Gobierno Nacional frente al manejo del sector energético y pidió acciones urgentes para fortalecer la capacidad de generación y transmisión de energía.

Gutiérrez también destacó que Antioquia tiene un papel estratégico en el futuro energético del país, especialmente ante el aumento de la demanda mundial por el desarrollo de tecnologías e inteligencia artificial. En ese sentido, insistió en que la región debe continuar impulsando proyectos de infraestructura y generación energética.