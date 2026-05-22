Incautadas cinco toneladas de marihuana del grupo criminal ‘Barrio Antioquia’ en Medellín

Medellín

Las autoridades de Medellín lograron una de las incautaciones de droga más grandes de los últimos años tras decomisar cinco toneladas de marihuana en un operativo en el barrio Belén, al suroccidente de la ciudad. La acción, liderada por la Sijín de la Policía Nacional con el apoyo de la Alcaldía y la Fiscalía General de la Nación, se desencadenó gracias a denuncias ciudadanas y labores de inteligencia que alertaron sobre el traslado del cargamento desde el departamento del Cauca. Durante el allanamiento fueron capturadas cinco personas en flagrancia.

La investigación previa permitió identificar este punto de acopio y distribución estratégica en la capital antioqueña. De acuerdo con las indagaciones, los delincuentes planeaban movilizar el estupefaciente durante las horas de la noche utilizando diversos vehículos, con el objetivo de abastecer las redes de tráfico local en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. Además de la sustancia ilícita, las autoridades inmovilizaron un vehículo de transporte y confiscaron cuatro teléfonos celulares que serán analizados para rastrear los contactos de la red criminal.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, destacó la articulación institucional, tecnológica y de inteligencia para combatir a las organizaciones que buscan financiar el crimen desde las comunas. El funcionario enfatizó que Medellín no es un territorio libre para el narcotráfico y que cada tonelada fuera de circulación representa menos droga en las calles, menos recursos económicos para las mafias y mayor tranquilidad para la ciudadanía en general.

Según los reportes oficiales, el cargamento incautado pertenecía al Grupo de Delincuencia Común Organizada conocido como Barrio Antioquia. Esta estructura criminal es señalada como una de las principales responsables de dinamizar las economías ilegales vinculadas al microtráfico en la región metropolitana, por lo que este operativo golpea severamente su capacidad logística y sus rentas delictivas.

Finalmente, los cinco detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Mientras avanza el proceso de judicialización de los capturados, las autoridades locales confirmaron que continuarán desarrollando operativos focalizados y reforzando el control territorial para desarticular por completo estas redes de narcotráfico.