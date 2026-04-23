La deuda de las EPS con los Hospitales Públicos de Antioquia supera los 2 billones de pesos

De acuerdo con un informe consolidado por la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) sobre el estado de la cartera morosa de las principales EPS con los hospitales públicos del departamento, al cierre de 2025 la deuda asciende a 2,1 billones de pesos.

La situación continúa afectando la prestación de los servicios de salud en los hospitales municipales, especialmente en aquellos de mediana y alta complejidad, donde gran parte de los recursos facturados no ha sido pagada.

Entre estos hospitales se encuentran los ubicados en Santa Fe de Antioquia, Yolombó, Yarumal y Ciudad Bolívar, entre otras instituciones encargadas de recibir pacientes remitidos por hospitales de menor complejidad.

Según Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de AESA, varios hospitales municipales han tenido que restringir algunos servicios debido a la falta de recursos para el pago de operadores, agremiaciones que gestionan especialistas, servicios tercerizados, entre otros.

“Algunos hospitales han tenido que restringir ciertos servicios. Sin embargo, la presión no ha cesado. Están a la espera de que en los próximos días se realice un giro importante de recursos, pero en este momento la situación es bastante apretada para los hospitales de mediana y alta complejidad”, explicó el director.

Asimismo, ante la falta de flujo de recursos, los diferentes actores del sector salud en la región manifiestan la gran preocupación de que las deudas vencidas previas a la intervención no se han pagadas.

“La gran preocupación que tenemos de los hospitales públicos de Antioquia es que todas las EPS están diciendo, yo pago desde la intervención hacia adelante, hacia atrás no pagamos nada, entonces tenemos, no sé, tenemos como el presentimiento de que esas deudas viejas, esas deudas vencidas, nadie nos las va a pagar, y esa plática se va a perder”, señaló Sánchez.

El director de AESA agrega, además, que quienes resultan más afectados son los pacientes, especialmente los usuarios de la Nueva EPS, a quienes en algunos casos no quieren recibir, debido a que esta entidad no está pagando ni a la red pública ni a la privada de mediana y alta complejidad.