Medicina veterinaria pública en Medellín registra tasa histórica de supervivencia frente al moquillo

medellín

El Centro de Bienestar Animal La Perla de Medellín, consolidó un avance significativo en la medicina veterinaria pública del país al estandarizar protocolos exitosos para la recuperación de caninos y felinos. La efectividad de estos tratamientos institucionales quedó demostrada con el caso de Analí, una canina de dos años que superó la fase más crítica de la enfermedad del moquillo, la cual suele presentar tasas de mortalidad extremas en entornos urbanos vulnerables.

Analí ingresó al centro asistencial público con un cuadro severo de desnutrición, anemia y un compromiso del sistema nervioso expresado en tics y movimientos involuntarios recurrentes. El moquillo canino es una patología viral que ataca progresivamente los sistemas respiratorio, digestivo y neurológico; la supervivencia de un paciente cuando el virus alcanza el cerebro es un escenario poco común en la práctica clínica general, lo que convierte la recuperación de esta canina en un referente de éxito para la gestión de la salud pública veterinaria local.

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El tratamiento brindado por el equipo de especialistas de La Perla combinó hospitalización de alta complejidad, terapia farmacológica rigurosa para estabilizar el sistema inmune y un monitoreo constante. Tras semanas de intervención, la paciente superó la carga viral y logró la estabilización de sus secuelas neurológicas, alcanzando un estado de salud óptimo que le permite ser declarada apta para iniciar procesos de adopción y socialización.

Este caso forma parte de una estadística institucional que registra 378 caninos recuperados de moquillo por la entidad pública entre los años 2025 y lo corrido de 2026. La cifra se desglosa en 248 ejemplares salvados durante el periodo anterior y 130 casos exitosos en el año vigente. La mayoría de estos animales ingresaron bajo condiciones de vulnerabilidad extrema, incluyendo abandono, politraumatismos por atropellamiento o diagnósticos simultáneos de parvovirus.

Frente a la prevalencia de estas enfermedades virales en la región, la Administración Distrital ejecuta una estrategia de medicina preventiva en zonas priorizadas por su vulnerabilidad epidemiológica. Durante el transcurso de este año, el personal de salud ha aplicado más de 2.000 vacunas orientadas a contener brotes de moquillo y parvovirus, con una proyección técnica diseñada para alcanzar las 10.000 inmunizaciones en el corto plazo, buscando mitigar el impacto del virus y reducir la presión asistencial en el centro de bienestar.