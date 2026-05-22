Gobernación de Antioquia y Policía fortalecen presencia en municipios de alto riesgo

Medellín, Antioquia

Con la presencia de las autoridades de Policía del departamento de Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón, presentó a los uniformados que llegaron a esta zona del país con el objetivo de brindar refuerzo de seguridad en zonas rurales y municipios con alto riesgo.

Según lo dicho por el mandatario departamental la llegada de los 430 uniformados se traduce en una decisión de copar los espacios que, infortunadamente, se le habían dejado al crimen o que estaban sin presencia institucional.

Los nuevos uniformados serán distribuidos en diferentes frentes estratégicos. Un contingente apoyará los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura –EMPÁS; otro será destinado a la subestación de Policía del corregimiento de Santa Ana, en Granada y a la subestación de Policía del corregimiento de Palermo, en Támesis; varios efectivos respaldarán las Estaciones de Policía de diferentes municipios, y otro componente se integrará a los 14 distritos que conforman la Policía Antioquia.

“Valoro mucho que, respetando el valor que le asiste a los hombres policías, buena parte de este contingente que hoy se incorpora para garantizar la seguridad de los antioqueños esté representado en su mayoría por mujeres”, puntualizó, el gobernador Andrés Julián Rendón.

EMPÁS en Antioquia

EMPÁS significa Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura y es una estrategia de seguridad rural impulsada por la Gobernación de Antioquia, bajo el mandato del gobernador Andrés Julián Rendón. Se implementa en articulación con el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Su objetivo principal es fortalecer la presencia institucional del Estado en zonas rurales y municipios de difícil acceso que históricamente han tenido poca o nula presencia de fuerza pública, con el fin de prevenir, contener y disuadir el delito, especialmente en territorios afectados por grupos armados ilegales, crimen organizado y economías ilícitas.