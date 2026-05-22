“Le hemos girado $1.4 billones a los departamentos de Colombia”: FLA
El gerente de la fábrica de licores de Antioquia explicó, la apuesta de la empresa por llegar a todos los departamentos del país en un mercado cada vez más competitivo.
En el marco del Festival del Pensamiento, Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, se refirió al impacto social que tiene la organización: “el año pasado le giramos a los diferentes departamentos, no solo a Antioquia, no solo por su utilidad sino por los impuestos que pagamos, una cifra superior a los $1.4 billones”.
Se trata de recursos que van a la salud, a la educación y a presupuestos departamentales. El reto, continuó el ejecutivo, es seguir llegando a todos los departamentos del país.
Vea aquí la entrevista.