“Le hemos girado $1.4 billones a los departamentos de Colombia”: FLA

En el marco del Festival del Pensamiento, Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, se refirió al impacto social que tiene la organización: “el año pasado le giramos a los diferentes departamentos, no solo a Antioquia, no solo por su utilidad sino por los impuestos que pagamos, una cifra superior a los $1.4 billones”.

Se trata de recursos que van a la salud, a la educación y a presupuestos departamentales. El reto, continuó el ejecutivo, es seguir llegando a todos los departamentos del país.

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