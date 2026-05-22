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22 may 2026 Actualizado 17:51

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“Le hemos girado $1.4 billones a los departamentos de Colombia”: FLA

El gerente de la fábrica de licores de Antioquia explicó, la apuesta de la empresa por llegar a todos los departamentos del país en un mercado cada vez más competitivo.

| Foto: Caracol Radio

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En el marco del Festival del Pensamiento, Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, se refirió al impacto social que tiene la organización: “el año pasado le giramos a los diferentes departamentos, no solo a Antioquia, no solo por su utilidad sino por los impuestos que pagamos, una cifra superior a los $1.4 billones”.

Se trata de recursos que van a la salud, a la educación y a presupuestos departamentales. El reto, continuó el ejecutivo, es seguir llegando a todos los departamentos del país.

Vea aquí la entrevista.

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