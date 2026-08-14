Así puede asistir al Foro Internacional de Economías criminales y control territorial

El primer Foro Internacional de Economías criminales y control territorial, organizado por Prisa Inspira tendrá lugar el próximo 20 de agosto en el JW Marriott de Bogotá, en un momento clave para discutir las prioridades de seguridad que deberá asumir la nación y el valor de construir una política capaz de enfrentar un fenómeno que trasciende fronteras y ciclos políticos.

Con un pool de expertos nacionales y de otros países de Latinoamérica, el encuentro invita a pasar del diagnóstico a la acción, buscando entender los mercados ilegales y el mapa del poder criminal, sus efectos sobre la economía formal, el recaudo y los territorios; y las respuestas institucionales y privadas.

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