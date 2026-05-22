Medellín global: cultura, startups y turismo como base del nuevo relato económico de la ciudad

Sara Alejandra Medellin

Desde la conferencia se explica por qué Medellín se consolidó como una de las ciudades más dinámicas de América Latina en sectores vinculados a la economía creativa y mundo digital. La conferencia liderada por Mateo Castaño, líder de Antioquia Emergente, explica el estudio que es una iniciativa colaborativa de Breakthrough, Comfama, Universidad EAFIT y Proantioquia.

Uno de los datos más destacados fue el crecimiento del ecosistema de nómadas digitales y creadores de contenido. Según las cifras compartidas, Medellín supera los 100 mil nómadas digitales y cuenta con más de 2.600 influencers con comunidades superiores a los 100 mil seguidores Instagram.

En ese panorama, se mencionó el caso del streamer Westcol como ejemplo del alcance global que han logrado los creadores paisas. De acuerdo con Antioquia Emergente, esta industria generó cerca de 320 mil millones de pesos en ingresos durante 2025.

También se abordó el posicionamiento de Medellín como hub de emprendimiento en la región. Aunque ocupa el puesto 17 en población en Latinoamérica, la ciudad es actualmente la quinta en número de startups y lidera métricas per cápita en este sector. Allí se mencionó a Andrés Vásquez y a Nequi como ejemplo del crecimiento empresarial local. Sin embargo, Castaño advirtió que persisten desafíos relacionados con el acceso a capital, el escalamiento y la consolidación de compañías de alto impacto.

El turismo fue otro de los ejes centrales de la discusión. Antioquia registra un crecimiento turístico superior al promedio nacional y Medellín continúa fortaleciendo su presencia internacional incluso sin depender de grandes eventos específicos. Según los datos presentados, visitantes de Estados Unidos, México, Panamá y Costa Rica hacen parte importante del flujo de viajeros que hoy llegan a la ciudad.

Para los impulsores de Antioquia Emergente, el crecimiento del PIB y del empleo entre 2022 y 2025 reflejan un dinamismo económico que permite mirar el futuro de la región con optimismo, aunque con retos aún pendientes para sostener ese crecimiento.

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