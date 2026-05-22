“Nuestra misión es dejar de vender cigarrillos”: Phillip Morris

Juan Ignacio Suárez, director general de Phillip Morris CCA, señaló durante su participación en el Festival del Pensamiento, la importancia del diálogo plural para la construcción de país, en temas estratégicos como la sostenibilidad, que además es clave para la compañía.

“Somos una compañía que nos estamos transformando en todo sentido. Mucha gente no sabe, pero nuestra misión hoy en día es dejar de vender cigarrillos”, comentó el directivo, añadiendo que actualmente el 42 % de sus ventas corresponden a productos de riesgo reducido.

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