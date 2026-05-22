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22 may 2026 Actualizado 17:49

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“Nuestra misión es dejar de vender cigarrillos”: Phillip Morris

El director general de la multinacional se refirió a la estrategia que, hoy, les permite transformar el negocio hacia productos con menos riesgo para los consumidores.

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Juan Ignacio Suárez, director general de Phillip Morris CCA, señaló durante su participación en el Festival del Pensamiento, la importancia del diálogo plural para la construcción de país, en temas estratégicos como la sostenibilidad, que además es clave para la compañía.

“Somos una compañía que nos estamos transformando en todo sentido. Mucha gente no sabe, pero nuestra misión hoy en día es dejar de vender cigarrillos”, comentó el directivo, añadiendo que actualmente el 42 % de sus ventas corresponden a productos de riesgo reducido.

Vea aquí la conversación.

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