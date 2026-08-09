Colombia y el dilema de la energía firme: no es momento de confiarse

Visible reducción del nivel del embalse de Las Palmas adjunto a la hidroeléctrica de el Mazar en Ecuador. (Foto: EDWIN TAPIA/AFP via Getty Images) / EDWIN TAPIA

En tiempos en los que se habla de transición y seguridad energética, resulta obligatorio hablar de un concepto que, en la práctica, habilita a los otros dos: energía firme.

Se trata del abastecimiento real. El que está a la mano para permitir el funcionamiento normal del país durante escenarios de picos de demanda, fallas en alguno de los engranajes del sistema eléctrico o sequías, como la que se avecina de manos del Fenómeno de El Niño, según numerosas entidades. Dicho de otra forma, una especie de colchón que, en este momento, se está adelgazando en el país.

Conozca más sobre las fortalezas, tensiones y riesgos que enfrenta el sistema energético colombiano, a lo largo de las próximas semanas, con la conducción de Gustavo Gómez.