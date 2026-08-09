Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 ago 2026 Actualizado 00:38

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Prisa Inspira

Colombia y el dilema de la energía firme: no es momento de confiarse

Aunque el país cuenta con una matriz energética diversificada y una capacidad instalada robusta, las señales regulatorias confusas y una sequía inminente obligan a prepararse para escenarios difíciles.

Visible reducción del nivel del embalse de Las Palmas adjunto a la hidroeléctrica de el Mazar en Ecuador. (Foto: EDWIN TAPIA/AFP via Getty Images)

Visible reducción del nivel del embalse de Las Palmas adjunto a la hidroeléctrica de el Mazar en Ecuador. (Foto: EDWIN TAPIA/AFP via Getty Images) / EDWIN TAPIA

Visible reducción del nivel del embalse de Las Palmas adjunto a la hidroeléctrica de el Mazar en Ecuador. (Foto: EDWIN TAPIA/AFP via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

En tiempos en los que se habla de transición y seguridad energética, resulta obligatorio hablar de un concepto que, en la práctica, habilita a los otros dos: energía firme.

Se trata del abastecimiento real. El que está a la mano para permitir el funcionamiento normal del país durante escenarios de picos de demanda, fallas en alguno de los engranajes del sistema eléctrico o sequías, como la que se avecina de manos del Fenómeno de El Niño, según numerosas entidades. Dicho de otra forma, una especie de colchón que, en este momento, se está adelgazando en el país.

Conozca más sobre las fortalezas, tensiones y riesgos que enfrenta el sistema energético colombiano, a lo largo de las próximas semanas, con la conducción de Gustavo Gómez.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir