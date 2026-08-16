El desafío del fenómeno de El Niño ¿Cómo puede reaccionar Colombia?

Gustavo Gómez explica, en el cuarto capítulo de Alta Tensión, el efecto que puede tener el inminente fenómeno de El Niño en el sistema eléctrico colombiano. | Foto: Caracol Radio

Entidades calificadas como el IDEAM ya lo confirman: un nuevo fenómeno de El Niño se va a presentar durante el segundo semestre del año. Se trata de un desafio enorme en un país como Colombia, que apalanca al menos el 70 % de su capacidad de generación energética en embalses e hidroeléctricas. En condiciones adversas, como una sequía, ello obliga a apoyarse en alternativas fósiles, que por diversas cuestiones hoy se ven debilitadas.

Se trata de un panorama de alerta, que todavía se puede atender. Aparte de la abundancia del recurso hídrico, también es necesario tomar decisiones administrativas basadas en información confiable, capacidad técnica y asertividad. Conozca más en este episodio de Alta Tensión.

Conozca más sobre las fortalezas, tensiones y riesgos que enfrenta el sistema energético colombiano, a lo largo de las próximas semanas, con la conducción de Gustavo Gómez.