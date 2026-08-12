Petronio Solidario: la donatón que apoyará a las familias afectadas por el terremoto en el Pacífico

El Festival esperaba tener, para este año, 24 stands de mecatos, dulces y refrescos, 45 stands de bebidas autóctonas, 41 stands de estética del Pacífico y 24 de artesanías del Pacífico colombiano, entre otros. | Foto: Getty Images / Anadolu

La emergencia ocasionada por el fuerte sismo de 7.4 grados del 10 de agosto, que afecta a varias zonas del país, especialmente al suroccidente, dejó cientos de familias damnificadas y también impactó la realización de múltiples e importantes eventos culturales en la nación.

Tal es el caso del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que fue suspendido cuando estaba previsto recibir a más de 2.000 artistas, 202 portadores y portadoras de tradición y decenas de expositores de cocinas, bebidas, artesanías y otros productos del Pacífico.

La cancelación, más allá de ser la suspensión de una de las principales celebraciones culturales de Cali, también representó, para cientos de familias vinculadas al evento, la pérdida de una fuente de ingresos para la que habían realizado inversiones durante meses. Cocineros, artesanos y portadores de tradición habían adquirido insumos y organizado su participación con la expectativa de recuperar esos recursos durante el evento.

Ante este escenario nació Petronio Solidario, una donatón que busca contribuir, en primer lugar, a la atención de las familias damnificadas por el terremoto en el Pacífico colombiano y, posteriormente, apoyar a los portadores culturales y expositores del Festival que también resultaron afectados.

“El Petronio Álvarez siempre ha sido una plataforma para celebrar al Pacífico; hoy la transformamos en una plataforma para cuidarlo”, afirma Julián Arteaga, secretario de Cultura de Cali.

En este sentido, para impulsar esta iniciativa, la Alcaldía de Cali invita al sector cultural, empresarial y a la ciudadanía en general a sumarse para reunir esfuerzos alrededor de las comunidades afectadas.

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Una respuesta que busca llegar a la emergencia y la reconstrucción

La donatón estará habilitada a partir hoy hasta el viernes 14 de agosto. Además, los días jueves 13 y viernes 14, entre las 6:00 de la tarde y la 1:00 de la madrugada, Telepacífico realizará una transmisión especial en vivo como parte de la iniciativa.

Los recursos recaudados tendrán dos momentos de atención. Por una parte, responder a las necesidades urgentes de las personas afectadas por el terremoto y, en segundo término, acompañar los procesos de recuperación y reconstrucción de las participantes de la fallida celebración.

“Todas estas ayudas estarán enfocadas no solamente en estos momentos iniciales, sino también en la etapa que viene, con las adecuaciones que requieren todos los damnificados por el terremoto”, destaca María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico.

A esta movilización también se sumó el sector privado mediante Colombia Unida por el Pacífico, un proyecto empresarial que busca articular a compañías y gremios de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño para organizar la llegada de los recursos y aumentar su impacto en las comunidades afectadas.

“Cuando el Valle del Cauca enfrenta un desafío, responde unido”, asegura María del Mar Palau, presidente de la Cámara de Comercio de Cali. Para la funcionaria, que empresarios, emprendedores, organizaciones, líderes sociales y ciudadanos se estén sumando a este tipo de esfuerzos demuestra el poder de resiliencia de los territorios.

Cómo aportar a Petronio Solidario

La decisión de cancelar la cita fue tomada por el alcalde Alejandro Eder tras el terremoto de magnitud 7,4 para priorizar la seguridad y la atención de la emergencia. | Foto: Getty Images / Anadolu Ampliar La decisión de cancelar la cita fue tomada por el alcalde Alejandro Eder tras el terremoto de magnitud 7,4 para priorizar la seguridad y la atención de la emergencia. | Foto: Getty Images / Anadolu Cerrar

Las personas, empresas y organizaciones interesadas en contribuir a la donatón podrán realizar sus aportes hasta el viernes 14 de agosto a través de la siguiente cuenta:

Banco de OccidenteCuenta de ahorros: 001280353

De esta manera, el Festival Petronio Álvarez busca trasladar el sentido de comunidad que caracteriza a la celebración cultural a una respuesta concreta frente a la emergencia, con recursos destinados tanto a las necesidades inmediatas de las familias afectadas como a los procesos posteriores de recuperación en el Pacífico colombiano.