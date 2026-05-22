Familias de cucuteños presos en Venezuela denuncian que no los dejaron ingresar a evento de Petro

Cúcuta

Familiares de los cucuteños detenidos en cárceles de Venezuela denunciaron a Caracol Radio que no les permitieron ingresar con una pancarta a un evento del presidente Gustavo Petro, llevado a cabo durante este jueves 21 de mayo en la capital nortesantandereana. Este grupo de personas pretendían visibilizar los rostros de sus seres queridos privados de la libertad en el vecino país.

Nubia Mise, voceras de los familiares, aseguró que la intención de ingresar con esta pancarta era visibilizar los rostros de sus seres queridos detenidos en Venezuela para llamar la atención del jefe de Estado y pedir su intervención.

“Nos dijeron que podíamos ingresar solo nosotros, pero que la pancarta no podía entrar por orden de Presidencia. Nos dijeron que no era porque fuera algo malo, simplemente que no podía ingresar”, aseguró la mujer.

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Misse cuestionó la decisión y cuestionó, “¿De qué nos sirve ingresar sin la pancarta, sin lo que nos identifica y lo que queremos dar a conocer?”.

Este grupo de mujeres aseguró que era fundamental recordarle al presidente Petro que sus seres queridos continúan presos en el vecino país, acusados de delitos que no han cometido y sin haber sido llevados a un juicio.

“Queremos que siga conociendo sus rostros, que se dé cuenta de que las familias seguimos acá, que seguimos en la lucha y no perdemos la esperanza de que vuelvan”, indicó Nubia Misse.

800 colombianos siguen detenidos en Venezuela

Durante la entrevista a Caracol Radio, Nubia Misse recordó que este grupo de familias hace visible el rostro y los nombres de 20 cucuteños, pero que, actualmente, 800 colombianos viven esta misma situación.

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“La cuenta dicen que son 801 colombianos ya por el gobierno aceptados, los de nosotros siguen siendo 20 que aún continúan en las cárceles de Venezuela”.

Recordemos que el pasado mes de octubre del 2025, 17 colombianos fueron dejados en libertad por parte del gobierno de Venezuela. Los meses posteriores tres personas más lograron salir de prisión. Actualmente se está bajo la promesa de una liberación masiva, aún sin confirmar oficialmente por parte de las autoridades venezolanas.