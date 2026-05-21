Petro visitará hoy la ciudad de Cúcuta en el marco del Encuentro Popular de Economías para la Vida
La capital nortesantandereana está bajo estrictas medidas de seguridad.
Cúcuta
Este jueves 21 de mayo se espera la visita del presidente Gustavo Petro a la ciudad de Cúcuta, en el marco del Encuentro Popular de Economías para la Vida.
La cita está para que a las 3:00 de la tarde, el mandatario colombiano llegue a la sede del SENA, ubicada en el barrio Pescadero de Cúcuta. Ahí se adelantará este encuentro que contará con la participación de emprendedores, asociaciones y organizaciones comunitarias.
Medidas especiales de seguridad
La alcaldía de Cúcuta dio a conocer el Decreto 0128 del 20 de mayo de 2026, donde se dictan medidas especiales de seguridad, para la conservación del orden público con ocasión de la visita del presidente. Entre las medidas está:
Más información
- Prohibición del uso de drones, desde las 6:00 de la tarde del miércoles 20 de mayo y hasta las 6:00 de la tarde del jueves 21 de mayo.
- Prohibición del transporte de personas en platones, carrocerías o sentados en las partes externas de los vehículos, así como los vehículos de tracción animal. El transporte de escombros, líquidos inflamables, desechos, mudanzas y cilindros de gas, desde las 7:00 A.M. y hasta las 8:00 P.M. de este jueves 21 de mayo.
- La alerta amarilla hospitalaria, desde las 7:00 A.M. del jueves 21 de mayo y hasta las 7:00 A.M. del viernes 22 de mayo.
- Prohibición de tránsito de parrillero hombre o mujer desde las 7:00 A.M. y hasta las 8:00 P.M. de este jueves 21 de mayo.
- Prohibición de consumo de bebidas embriagantes en establecimientos abiertos al público en cercanías al aeropuerto internacional Camilo Daza y a la sede del SENA.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...