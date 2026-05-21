Petro visitará hoy la ciudad de Cúcuta en el marco del Encuentro Popular de Economías para la Vida

Cúcuta

Este jueves 21 de mayo se espera la visita del presidente Gustavo Petro a la ciudad de Cúcuta, en el marco del Encuentro Popular de Economías para la Vida.

La cita está para que a las 3:00 de la tarde, el mandatario colombiano llegue a la sede del SENA, ubicada en el barrio Pescadero de Cúcuta. Ahí se adelantará este encuentro que contará con la participación de emprendedores, asociaciones y organizaciones comunitarias.

Medidas especiales de seguridad

La alcaldía de Cúcuta dio a conocer el Decreto 0128 del 20 de mayo de 2026, donde se dictan medidas especiales de seguridad, para la conservación del orden público con ocasión de la visita del presidente. Entre las medidas está:

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