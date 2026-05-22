A la cárcel un hombre por agredir a su expareja en Norte de Santander

Norte de Santander.

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre señalado de agredir a su excompañera sentimental en el municipio de Ocaña.

La decisión fue adoptada tras una solicitud por la Fiscalía, que lo investiga por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo en una vivienda del barrio Cañaveral, donde, en medio de una discusión, el presunto agresor habría atacado verbal y físicamente a la mujer, causándole lesiones en el rostro.

La situación fue reportada oportunamente a las autoridades y uniformados de la Policía acudieron al lugar, logrando la captura en flagrancia del señalado responsable.

Durante las audiencias preliminares, un fiscal de la Seccional Norte de Santander le formuló acusación por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos imputados.

Mientras avanza el proceso judicial en su contra, el hombre deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario por disposición de la autoridad judicial.