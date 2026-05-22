Comercio en El Zulia, Norte de Santander, fue grafiteado por el ELN. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

El temor y la zozobra se toma el municipio de El Zulia, en Norte de Santander, después que varios establecimientos comerciales fueran grafiteados con las siglas del ELN.

Según lo pudo conocer Caracol Radio, esta intimidación visual se presentó también en varias viviendas del casco urbano de este municipio perteneciente al Área Metropolitana de Cúcuta.

Más información Familias de cucuteños presos en Venezuela denuncian que no los dejaron ingresar a evento de Petro

Tras estas acciones, aumenta el temor de los zulianos por el traslado de la guerra territorial que sostiene el ELN con las disidencias de las FARC desde hace 16 meses en la región del Catatumbo y que ha dejado más de 100 mil personas desplazadas.

A lo anterior se suman el incremento de muertes violentas en este municipio, así como casos de secuestro y desaparición forzada de varios de sus habitantes.

De momento, los habitantes de El Zulia están llamado la atención de los gobiernos municipal y departamental, para que se blinde el municipio y no se permita el incremento de los hechos violentos en esta localidad del Área Metropolitana de Cúcuta.