“Le cumplí a Norte de Santander”: Petro defendió en Cúcuta su gestión y programas sociales. / Foto: Jenny Márquez.

Cùcuta.

En su visita a Cúcuta, el presidente Gustavo Petro realizó un balance de su gestión de gobierno y defendió las principales políticas impulsadas por su administración, con énfasis en su impacto en las regiones, especialmente en Norte de Santander.

Durante su intervención, el mandatario aseguró que su modelo de gobierno ha estado centrado en la atención a los sectores más vulnerables.

“Una de las formas de mi gobierno fue la dignificación del trabajador, hemos hecho unos cambios en la política social y laboral durante mi mandato”, afirmó Petro.

En materia de programas sociales, el jefe de Estado destacó los apoyos económicos dirigidos a los adultos mayores sin pensión.

En el caso de Norte de Santander, aseguró que 131 mil personas han sido beneficiadas con subsidios pensionales, cifra que mencionó al referirse al alcance de estos programas en el departamento.

“De todas las provincias y de aquí de Cúcuta, les entregamos con orgullo un dinero que es del pueblo”, señaló el mandatario,.

Petro también defendió la reforma pensional aprobada por el Congreso y aseguró que su objetivo es ampliar la cobertura del sistema y garantizar una vejez con mayores condiciones de dignidad.

“He sido un viajero caminante como el Quijote”, dijo el Presidente al referirse al proceso de impulso de la iniciativa legislativa.

El mandatario cuestionó el funcionamiento del sistema financiero y el manejo de los ahorros pensionales.

“Los dueños de Bancolombia y Grupo Aval se quedan con los ahorros de los trabajadores, es necesario transformar el modelo actual”, afirmó.

En otro de los apartes de su discurso, Petro hizo un llamado a las autoridades judiciales frente al trámite de la reforma.

“Espero que los magistrados se pongan la mano en el corazón y no permitan el irrespeto que se ha hecho con la sociedad colombiana”, señaló.

El Presidente también insistió en la cobertura del sistema pensional en el país.

“Tenemos 5 millones de abuelos que no hay quien les escriba de su pensión”, dijo.

En su intervención en Cúcuta, Petro también hizo referencia a la situación histórica del departamento, al señalar que Norte de Santander ha sido una de las regiones más afectadas por la violencia.

“Los paracos llenaron de sangre a Norte de Santander”, afirmó.

Finalmente, el mandatario aseguró que su gobierno ha logrado avances sociales y económicos a nivel nacional y reiteró que su administración ha buscado reducir brechas históricas entre las regiones y el centro del país.

“Podemos entregarle a Colombia logros que ningún otro gobierno ha logrado”, concluyó.