En libertad dos colombianos que permanecían como presos políticos en Venezuela

Dirigentes políticos del Táchira piden la libertad de colombianos detenidos en cárceles de Venezuela. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

Dos colombianos que permanecían como presos políticos en cárceles de Venezuela, fueron dejados en libertad en las últimas horas.

Se trata de Javier Giraldo, un adulto mayor de 70 años y quien duró en una prisión de Venezuela por más de cuatro años, así como Luis Peña, de 60 años y quien permaneció en prisión por un año y siete meses. Ambos hombres eran señalados por delitos como terrorismos y traición a la patria.

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“Fueron libertados nuestros hermanos colombianos que se encontraban presos en Venezuela por razones políticas”, dijo Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana por el estado Táchira. “Javier Giraldo, de 70 años, quien estuvo en prisión por cuatro años y ocho meses. Luis Peña, de 63 años, que tenía privado de la libertad un año y siete meses”.

Palencia aseguró que estas personas llegaron inicialmente a la embajada de Colombia en Caracas, desde donde se adelanta su traslado a territorio colombiano.

“En las próximas horas van a ser trasladados a Cúcuta para que se encuentren con sus familiares”.

Este dirigente político venezolano resaltó que están a la espera que, los próximos días, se de la liberación de otros colombianos que están en cárceles del vecino país, bajo las mismas circunstancias de Giraldo y Peña.