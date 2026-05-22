“El alcalde Galán debe cambiar de jíbaro”: Alejandro Ocampo tras señalamientos contra Gustavo Petro

“Me dijeron que hay fotos de Pizarro con los que vandalizaron la sede de Paloma”: Mauricio Cárdenas

La sede de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia, ubicada al norte de Bogotá, fue vandalizada, por lo que el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció y señaló al presidente Gustavo Petro de promover los actos violentos.

Sobre la polémica, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, y el exministro Mauricio Cárdenas debatieron en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio.

Ocampo lanzó duras declaraciones contra el mandatario de la capital y cuestionó su hipótesis frente a la violencia registrada en la ciudad.

“El alcalde Galán debe cambiar de jíbaro, volverse serio. El alcalde Carlos Fernando Galán tiene descuidada la seguridad en la ciudad. El alcalde Galán ni siquiera interviene en las clínicas estéticas donde se muere gente, no les pone cuidado. El alcalde Galán es un desastre, por eso la gente ni siquiera le eligió un representante a la Cámara, el alcalde Galán por eso no ganó ningún senador”, indicó.

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Ocampo expresó su preocupación por los señalamientos de Galán y aseguró que la Fiscalía General de la Nación debería investigar al comité de campaña de Paloma Valencia, al advertir que este parece “un burdo montaje”.

“Un montaje mal hecho para poder victimizar a Paloma, para que los medios lo saquen. Paloma está desesperada porque ni siquiera puede aglutinar a toda la derecha mafiosa que hace parte de esas campañas, está partida en dos y está perdiendo el segundo lugar con un señor impresentable como Abelardo De La Espriella”, dijo.

Incluso, señaló a los integrantes del Centro Democrático de ser “los reyes del autoatentado”.

“Fueron capaces, en el gobierno de Uribe, de montar los falsos positivos para decir que iban ganando la guerra contra la guerrilla y son capaces de cualquier cosa”, agregó.

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Así que fue claro en decir que el Pacto Histórico no está detrás de los actos violentos contra la campaña de Valencia y que su candidato presidencial, Iván Cepeda, “jamás permitiría que saboteen una campaña”.