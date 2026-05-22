Agencia Francesa para la Enseñanza decidió suspender temporalmente al rector del Liceo Francés

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La Agencia Francesa para la Enseñanza del Francés en el Extranjero (AEFE) reaccionó a la polémica que se generó en el Liceo Francés ante las denuncias de padres de familia sobre las acciones del Consejo de Administración de la institución para, al parecer, sacar al gobierno francés del colegio.

Ante los hechos, la AEFE, entidad delegada del Ministerio de Educación francés y la que se encarga del seguimiento al tema de colegios en el exterior, tomó la decisión de suspender temporalmente al rector del Liceo de sus funciones.

Según el comunicado, la determinación se da para permitir la revisión exhaustiva de la situación y preservar las condiciones para el buen funcionamiento del colegio.

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