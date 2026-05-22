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22 may 2026 Actualizado 17:44

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Agencia Francesa para la Enseñanza decidió suspender temporalmente al rector del Liceo Francés

Ante la polémica que se generó en el Liceo Francés ante un supuesto plan para sacar al gobierno galo del colegio, la Agencia Francesa para la Enseñanza se pronunció.

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La Agencia Francesa para la Enseñanza del Francés en el Extranjero (AEFE) reaccionó a la polémica que se generó en el Liceo Francés ante las denuncias de padres de familia sobre las acciones del Consejo de Administración de la institución para, al parecer, sacar al gobierno francés del colegio.

Ante los hechos, la AEFE, entidad delegada del Ministerio de Educación francés y la que se encarga del seguimiento al tema de colegios en el exterior, tomó la decisión de suspender temporalmente al rector del Liceo de sus funciones.

Según el comunicado, la determinación se da para permitir la revisión exhaustiva de la situación y preservar las condiciones para el buen funcionamiento del colegio.

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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