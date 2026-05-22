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22 may 2026 Actualizado 19:20

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“Me dijeron que hay fotos de Pizarro con los que vandalizaron la sede de Paloma”: Mauricio Cárdenas

El exministro y miembro de la Gran Consulta por Colombia se pronunció en 6AM W de Caracol Radio sobre los actos de vandalismo ocurridos en la sede de campaña de Paloma Valencia.

“Me dijeron que hay fotos de Pizarro con los que vandalizaron la sede de Paloma”: Mauricio Cárdenas

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Alejandra Mc Leod

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En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, relató que los manifestantes que vandalizaron la sede de campaña Valencia-Oviedo eran miembros del Pacto Histórico: “No queda la más mínima duda, por los grafitis que pintaron”.

El exministro relató que llegaron por la Carrera Séptima y “rompieron los vidrios, tiraron piedra, pintaron grafitis y destruyeron todas las imágenes gráficas que había de Paloma y de Juan Daniel”.

Además, aseguró que los actos vandálicos continuaron hacia la Universidad Javeriana, donde dañaron la organización de un evento previsto donde iba a participar Cárdenas, al igual que la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.

“No queda la más mínima duda de cuál era la intención y quiénes estaban detrás. no lo he visto, pero me dijeron que hay fotos de Pizarro caminando con los implicados”, dijo.

“Iba caminando con los grupos que tiraron piedras, tiraron pintura, destruyeron las vallas. Es decir, era parte del grupo que estaba caminando por la Séptima”, añadió.

Finalmente, subrayó que estos ataques buscan intimidar y limitar la participación ciudadana: “Si usted está en Tumaco, en el Tambo o en el Catatumbo, a usted no lo dejan votar, y no lo dejan votar los amigos de del Pacto Histórico, que son los grupos armados organizados”.

Lea también: “El alcalde Galán debe cambiar de jíbaro”: Alejandro Ocampo tras señalamientos contra Gustavo Petro

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