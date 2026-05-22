“Quiero crear oportunidad para comunidad latina”: Eva Longoria desde el Festival de Cannes

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La actriz, directora y productora Eva Longoria habló desde el Festival de Cannes sobre su papel como embajadora de L’Oréal Paris y su compromiso con el empoderamiento femenino, especialmente de las mujeres latinas en la industria cinematográfica.

En 6AM W de Caracol Radio, Longoria aseguró que para ella es “un honor” representar a una marca con una plataforma global y recordó que ya completa 21 años vinculada a la compañía y al festival de cine más importante del mundo.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: