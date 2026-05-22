Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 may 2026 Actualizado 17:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“Quiero crear oportunidad para comunidad latina”: Eva Longoria desde el Festival de Cannes

La actriz destacó la iniciativa “Lights on Women”, impulsada por L’Oréal en Cannes, que busca apoyar a mujeres cineastas y visibilizar sus proyectos.

“Quiero crear oportunidad para comunidad latina”: Eva Longoria desde el Festival de Cannes

“Quiero crear oportunidad para comunidad latina”: Eva Longoria desde el Festival de Cannes

00:00:0003:45:54
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Daniela Puerto

Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo...

La actriz, directora y productora Eva Longoria habló desde el Festival de Cannes sobre su papel como embajadora de L’Oréal Paris y su compromiso con el empoderamiento femenino, especialmente de las mujeres latinas en la industria cinematográfica.

En 6AM W de Caracol Radio, Longoria aseguró que para ella es “un honor” representar a una marca con una plataforma global y recordó que ya completa 21 años vinculada a la compañía y al festival de cine más importante del mundo.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0003:45:54
Descargar
Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir