“Quiero crear oportunidad para comunidad latina”: Eva Longoria desde el Festival de Cannes
La actriz destacó la iniciativa “Lights on Women”, impulsada por L’Oréal en Cannes, que busca apoyar a mujeres cineastas y visibilizar sus proyectos.
“Quiero crear oportunidad para comunidad latina”: Eva Longoria desde el Festival de Cannes
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La actriz, directora y productora Eva Longoria habló desde el Festival de Cannes sobre su papel como embajadora de L’Oréal Paris y su compromiso con el empoderamiento femenino, especialmente de las mujeres latinas en la industria cinematográfica.
En 6AM W de Caracol Radio, Longoria aseguró que para ella es “un honor” representar a una marca con una plataforma global y recordó que ya completa 21 años vinculada a la compañía y al festival de cine más importante del mundo.
Escuche la entrevista completa AQUÍ:
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...