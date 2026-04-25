Procuraduría pone la lupa en: violencia intrafamiliar, reclutamiento y violencia sexual a menores

Colombia

En el marco de la conmemoración del Día del Niño y la Niña, la Procuraduría advirtió sobre la persistencia de vulneraciones a los derechos de los menores de edad en el país, a partir de cifras recientes que evidencian una situación preocupante.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre enero y febrero de 2026 se registraron 15 casos de reclutamiento de menores por grupos armados, de los cuales el 73% corresponde a niños y adolescentes hombres, y el 27% a niñas y adolescentes mujeres.

A su vez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó 62 casos de desvinculación de menores de estas estructuras en lo corrido del año.

En cuanto a violencia intrafamiliar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que entre enero y febrero se realizaron 1.062 valoraciones médico-legales a menores de edad.

En materia de violencia sexual, la cifra asciende a 2.051 casos, siendo el grupo entre los 10 y 14 años el más afectado.

Ante este panorama, la Procuraduría reiteró su llamado a reconocer a esta población como sujetos de especial protección constitucional y urgió a las entidades del orden nacional, departamental y municipal a implementar políticas públicas efectivas que garanticen el acceso a salud integral, educación con enfoque diferencial, espacios de recreación, participación y protección.

El Ministerio Público enfatiza en que es necesrio garantizar vida digna, libre de violencias y con pleno goce de derechos para la niñez es una responsabilidad inaplazable del Estado y de la sociedad, que requiere una articulación efectiva entre instituciones y comunidad.