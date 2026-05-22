El Consejo de Estado mantiene personería jurídica del Pacto Histórico y niega demanda

El Consejo de Estado, mediante sentencia proferida este 21 de mayo, mantuvo la personería jurídica del Pacto Histórico, movimiento político del Presidente de la República, Gustavo Petro.

De esta manera, a través de la Sección Quinta se negó las pretensiones de las demandas, las cuales controvertían la autorización que dio el Consejo Nacional Electoral al acuerdo de fusión entre los partidos Comunista Colombiano, Unión Patriótica y Polo Democrático Alternativo, de los que surgió el Movimiento Político Pacto Histórico.

El ente judicial encontró que el reconocimiento de la personería jurídica fue acorde con la normativa vigente y la jurisprudencia electoral y constitucional.

Adicionalmente, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo precisó que no hubo vulneración del régimen de propaganda electoral al autorizarse el registro del logosímbolo de la nueva colectividad.

La demanda fue interpuesta por Samuel Ortiz Mancipe y Lucas Durán, y su argumento central era que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceptó la fusión de los partidos, pese a que había en marcha un proceso sancionatorio.

Sin embargo, tras evaluar detalladamente los argumentos, el Consejo de Estado desestimó las pretensiones de la oposición de manera definitiva.

“El Consejo de Estado encontró que el reconocimiento de la personería jurídica fue acorde con la normativa vigente y la jurisprudencia electoral y constitucional”, enfatizó el alto tribunal en su pronunciamiento oficial.