Procuraduría llama a la acción urgente ante el reclutamiento infantil en Antioquia y Chocó

Las denuncias incluyen la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, así como amenazas y extorsiones.

Antioquia

La Procuraduría General de la Nación alertó sobre la persistencia y transformación del reclutamiento, uso y violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA) por parte de grupos armados ilegales en Colombia, y llamó a fortalecer de manera urgente las acciones de prevención, protección y articulación institucional.

El ente de control señaló que Antioquia y Chocó figuran entre los departamentos con mayores índices de desvinculación de niños, niñas y adolescentes del conflicto armado, lo que ha evidenciado la necesidad de priorizar la prevención en estas regiones del país.

La advertencia que hace la Procuraduría es debido a que ha evidenciado que por parte de los grupos armados se ha presentado un fortalecimiento en sus modalidades de captación. Y allí hace especial énfasis en el reclutamiento digital, seguido del engaño con falsas promesas y el “enamoramiento”.

¿A qué atribuyen la aceptación por parte de los menores?

Estos métodos se agravan por factores como: la expansión de los grupos ilegales, la pobreza, la deserción escolar y la ausencia institucional en varias zonas del territorio nacional.

La Procuraduría ha evidenciado la ausencia de varias entidades nacionales y territoriales en las acciones de prevención y restablecimiento de derechos. Por ello, junto con el SENA, puso en marcha un proyecto piloto en ciudades capitales para fortalecer la inclusión social y prevenir la reincidencia.

Cifras actuales de la problemática

Según cifras de la Unidad para las Víctimas con corte al 30 de abril de 2026, 11.830 niños, niñas y adolescentes han sido vinculados a actividades de grupos armados. Por su parte, el ICBF reportó el ingreso de 2.259 menores a programas especializados de atención, principalmente entre los 13 y 17 años.

La delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer enfatizó que la atención y desvinculación de menores no es una responsabilidad exclusiva del ICBF: “todas las entidades debemos articularnos para ellos, es la única forma de evitar que estos niños, niñas y adolescentes regresen a la guerra y puedan reconstruir sus proyectos de vida”.

La Procuraduría reiteró que la prevención del reclutamiento debe ser una prioridad compartida de todo el Estado y la sociedad, especialmente en departamentos como Antioquia y Chocó, donde el impacto es mayor. Solo con una acción coordinada, oportuna y focalizada se podrá proteger efectivamente a la infancia y adolescencia del país.

Por último, este llamado se realizó en el marco del foro “Control Fiscal, Articulación e Inversión Frente al Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados Ilegales en Colombia”, organizado por la Contraloría General de la República.