Hilton Bogotá Corferias es reconocido en los World Travel Awards 2025

En la más reciente edición de los World Travel Awards, considerados los “Óscar del turismo”, Hilton Bogotá Corferias fue galardonado como Hotel de Conferencias Líder en Colombia 2025. Este reconocimiento, otorgado por profesionales del sector y viajeros a nivel mundial, destaca la excelencia del hotel en la organización de eventos y su aporte al turismo corporativo en el país.

Los World Travel Awards, creados en 1993, distinguen cada año a los principales actores de la industria turística a nivel internacional. Para Hilton Bogotá Corferias, este reconocimiento significa un impulso a su liderazgo en el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) y consolida al hotel como aliado estratégico para empresas nacionales e internacionales que buscan experiencias memorables en la capital.

“Este reconocimiento es un orgullo y refleja nuestro compromiso con la excelencia en servicios para conferencias. Nos consolida como referente en hospitalidad corporativa, lo que refuerza nuestra posición como opción estratégica para eventos y reuniones en Bogotá”, afirmó Nicolás Aieta, director de ventas y marketing de Hilton Bogotá Corferias.

Lo que hace único a Hilton Bogotá Corferias en el segmento de conferencias es su ubicación privilegiada en el Distrito de Feria, junto a Corferias y Ágora, y a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional El Dorado. A esto se suma una infraestructura diseñada para grandes encuentros: más de 2.200 m² de espacios para reuniones, un salón de gran formato de 998 m² y nueve salas con luz natural, todas equipadas con soluciones tecnológicas de última generación que permiten experiencias híbridas y presenciales de alto impacto.

El hotel complementa su propuesta con 410 habitaciones modernas y funcionales, espacios de bienestar como piscina, spa y gimnasio, y una oferta gastronómica diversa, ideal para quienes buscan integrar productividad con experiencias culinarias memorables. De cara al cierre de 2025, Hilton Bogotá Corferias continuará innovando en productos y servicios diseñados para el viajero corporativo, consolidando su posición como el lugar ideal para conferencias, convenciones y reuniones en Bogotá.