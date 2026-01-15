El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Por qué se está debilitando el dólar ante el peso colombiano? Experto lo explicó

Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de la firma comisionista de bolsa Acciones y Valores S.A, habló con 6AM W acerca de la disminución del precio del dólar en Colombia, cerrando el 14 de enero en $3.655, cifra que no se registraba desde junio de 2021.

Explicó que la variación en el precio del dólar se explica, no tanto por la fortaleza de la economía colombiana, sino por la debilidad del dólar en EE.UU.

“En Estados Unidos hay mucha preocupación, diferentes argumentos de los más recientes: una amenaza del presidente Donald Trump de destituir al presidente de la Reserva Federal, y eso significa para los mercados una falta de institucionalidad”, indicó.

Destacó que esa falta de institucionalidad debilita el dólar y fortalece el peso, lo que significa una tasa de cambio baja.

“Las volatilidades, tanto incrementos como subidas desproporcionadas de la Tasa de Cambio, generan afectaciones”, sostuvo.

Comentó también que son los importadores los que sufrirán el “umbral del dolor” porque una caída pronunciada en la Tasa de Cambio “hace mella en el flujo de caja”.