Inician las pruebas del viaducto del metro de Bogotá: el primer tren ya hizo su recorrido

Este viernes, 22 de mayo, con presencia del alcalde Carlos Fernando Galán iniciaron las pruebas del viaducto del metro de Bogotá, lo que permitió que el primer tren se movilizara hasta la Estación 2.

“Hoy inicia el proceso, la primera fase del proceso de pruebas de los trenes en el viaducto del metro. Entonces, es el primer tren que se monta en el viaducto del metro de Bogotá, es el tren número 2. Esto está siendo halado por dos carros multipropósito, que son carros que trajeron, también para toda la operación, pero estamos presenciando en este momento la primera vez que un tren, lo de los 30, que vamos a tener 30 trenes, del metro de Bogotá llegan o se montan al viaducto”, describió el alcalde Galán.

El recorrido inició a las 10:46 a. m. desde el patio taller y llegó hasta inmediaciones de la Estación 2, ubicada en la av. Villavicencio con av. Ciudad de Cali. El tren, compuesto por 6 vagones, fue movilizado por uno de los vehículos multipropósito. En los próximos días realizará pruebas energizado y posteriormente operará de manera automática.

De acuerdo con el gerente de la Empresa Metro, Leónidas Narváez, estas pruebas que son remolcadas permitirán hacer el análisis del comportamiento de los peraltes, los rieles y las distancias entre todos los elementos para el correcto funcionamiento.

En medio de las pruebas, el alcalde Carlos Fernando Galán invitó una vez más al presidente, Gustavo Petro a visitar las obras de la primera línea.

“Mientras se hace realidad, lo invito a subirse al Metro de Bogotá, que hoy ya empezó las pruebas en el viaducto. Escoja usted el día y vamos. El Metro, por fin, es una realidad”, dijo el alcalde.

Avances de la obra del metro

De acuerdo con la Empresa Metro, con corte al 30 de abril de 2026, registró un 77.53% de avance. El avance se refleja en la ejecución de la obra y sus componentes a lo largo de los cerca de 24 kilómetros de trazado, iniciando por el patio taller de la localidad de Bosa, el corazón de la Línea 1 del metro, ya alcanzó un 91.91% de avance; las estructuras complementarias, 99.33%; las estaciones y edificios, que ya van en un 37.71% de ejecución, entre otros importantes logros.

Se espera que en el mes de mayo lleguen tres tres más y se sumen a los 10 que ya están en el patio taller.