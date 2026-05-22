Incautan una tonelada de marihuana en una casa en Bogotá

En Bogotá la Policía Nacional incautó cerca de una tonelada de marihuana en un inmueble del barrio El Mirador 2, donde se halló un centro de acopio a gran escala.

De acuerdo con las autoridades, desde este lugar se coordinaba la distribución hacia las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Kennedy, así como al municipio de Soacha.

El cargamento ilícito equivalía a cerca de 250.000 dosis y fue incautado gracias a la denuncia ciudadana. Los traficantes utilizaban motos bajo la fachada de domiciliarios para distribuir los estupefacientes.

El hallazgo se logró gracias a las denuncias ciudadanas sobre esta actividad ilícita.

“Con este resultado, afectamos las rentas criminales de estas organizaciones en más de 1.600 millones de pesos”, aseguró la Policía.

En lo que va de 2026, la Policía Nacional en Bogotá ha logrado incautar cerca de 2 toneladas de marihuana. Asimismo, se han desarticulado 6 estructuras criminales en Suba, Santa Fe, Kennedy, Engativá, Usme y San Cristóbal, y capturado a más de 3.515 personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

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