¿Maneja moto y quiere reforzar habilidades? Alcaldía de Bogotá ofrece curso gratuito de conducción

La movilidad en Bogotá es una de las coyunturas más inherentes a cada ciudadano de la capital del país. Sea cual sea su medio de transporte, carro, moto o sistema público, el tránsito se ha convertido en una situación de interés alto para cada uno.

Ahora, no es un secreto que Bogotá al ser una ciudad tan grande, en materia de movilidad se pueden presentar algunas imprudencias que, incluso, suceden por simple desconocimiento de las personas que conducen los diferentes vehículos que transitan por las calles de la capital.

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Es por ello que la Alcaldía de Bogotá anunció que ofrecerá un curso gratuito de conducción, en este caso, para los motociclistas que deseen reforzar sus habilidades manejando, en el conocimiento de las normas de tránsito y la “movilidad segura”.

¿Cómo será el curso de conducción para motociclistas que ofrecerá la alcaldía?

Pues bien, lo primero que explica la Alcaldía de Bogotá es que este es un curso teórico y práctico, por lo que se abordarán desde aspectos en conducción, hasta aspectos académico del tránsito en Colombia.

En esa línea, mencionaron que los siguientes serán los módulos que se verán en el curso que, ente otras cosas, tendrá duración de un día.

Módulo 1: contexto sobre la siniestralidad vial en Bogotá, principales hipótesis y consecuencias de éstos.

contexto sobre la siniestralidad vial en Bogotá, principales hipótesis y consecuencias de éstos. Módulo 2: normatividad Nacional y Distrital, sanciones, causales de inmovilización, revisión técnico mecánica y señales de tránsito.

normatividad Nacional y Distrital, sanciones, causales de inmovilización, revisión técnico mecánica y señales de tránsito. Módulo 3: elementos de protección personal, tips al momento de comprarlos, uso correcto del casco, tipos de certificación y las condiciones que deben cumplir; y principales lesiones corporales tras un siniestro vial.

elementos de protección personal, tips al momento de comprarlos, uso correcto del casco, tipos de certificación y las condiciones que deben cumplir; y principales lesiones corporales tras un siniestro vial. Módulo 4: factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad.

factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad. Módulo 5: técnicas de conducción preventiva, principales sistemas activos y pasivos de las motos, principios de eco conducción y alistamiento pre operacional.

¿Hay requisitos para participar y cómo inscribirse?

Aunque el distrito anunció que el curso va dirigido a novatos, es decir, motociclistas que lleven dos años o menos conduciendo moto, la realidad es que no hay un requisito fijo como tal.

Lo único es que se debe presentar, sí o sí, con su motocicleta y su licencia de conducción.

Par usted acceder a este curso gratuito debe inscribirse en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqeuILEzAaFRCVgSCEKpE6rdQLUOzXvAVdIzfcXtl32zTPkA/viewform?usp=send_form

Fecha, hora y lugar del curso gratuito de conducción para moto

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Fecha: Sábado 23 de mayo 2026

Sábado 23 de mayo 2026 Hora: 7:30 a.m. a 12:00 m.

7:30 a.m. a 12:00 m. Lugar: Calle 55 A sur con carrera 67, Bahía Salón Comunal de Villa del Río

Esto dijo la Alcaldía de Bogotá:

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