Inició el pago del segundo ciclo de Renta Joven: ¿De cuánto es el subsidio y quiénes lo reciben?

El Departamento Administrativo de Prosperidad Social anunció que desde el 19 al 28 de mayo se entregarán las transferencias de modalidad giro del programa Renta Joven.

Renta Joven es el programa que nació como evolución de Jóvenes en Acción, con el propósito de, según el Departamento de Prosperidad Social, “contribuir a la inclusión social y económica de la población joven en situación de pobreza y vulnerabilidad, mediante transferencias monetarias, e implementar estrategias que faciliten el acceso y la permanencia en la educación superior y la consolidación de trayectorias de vida desde la dignidad y la garantía de derechos”.

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De acuerdo con la entidad, para este segundo ciclo de pago, se beneficiarán 124.598 participantes del programa Renta Joven. De este modo, afirmaron que se contó una inversión de $64.577 millones de pesos.

¿Quiénes recibirán el giro de Renta Joven de mayo?

“Los estudiantes de instituciones de educación superior (IES), por concepto de permanencia y excelencia del segundo semestre de 2025; los aprendices del SENA, los correspondientes a diciembre de 2025 y enero de 2026. La inversión será de 64.577 millones de pesos”, anunció Prosperidad Social.

Paso a paso para consultar pago de Renta Joven con la cédula

Ingrese a la página oficial de Prosperidad Social: https://prosperidadsocial.gov.co/ Haga clic en el botón ‘Programas’ y seleccione ‘Renta Joven’. Ingrese a ‘consulta de pagos’ o haga clic aquí para entrar directamente. Digite el número de su cédula de ciudadanía. Rellene el campo del código captcha y autorice el tratamiento de datos. Haga clic en consultar y el sistema le arrojará todos los detalles de su programa.

Fechas clave de pago de Renta Joven

La entidad estableció fechas de pago para cada una de las modalidades que ofrecen:

Abono a cuenta bancaria: 97.892 jóvenes registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán la transferencia de este ciclo de manera escalonada durante 4 días a partir del 19 de mayo, según el último digito del documento de identidad:

19 de mayo: 1, 2 y 3.

20 de mayo: 4, 5 y 6.

21 de mayo: 7 y 8.

22 de mayo: 9 y 0.

Mediante giro: los 26.706 estudiantes que reclaman su recurso por esta modalidad podrán acercarse del 19 al 28 de mayo a los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país.

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¿De cuánto es el subsidio ‘Renta Joven’?

El valor de los incentivos dependerá del nivel de formación que se encuentre cursando el estudiante; por lo tanto, se distribuye así:

Instituciones de Educación Superior:

Matrícula: $400.000 COP por cada periodo académico.

Permanencia: $400.000 COP por cada periodo académico.

Excelencia: $200.000 COP por cada periodo académico.

SENA:

Matrícula: $200.000 COP por cada mes verificado con matrícula efectiva.

Escuelas Normales Superiores: