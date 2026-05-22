Más de 58.000 niños aún no completan sus esquemas de vacunas

La Secretaria de Salud de Bogotá confirmó que más de 58.249 niños menores de seis años aún están pendientes de iniciar, continuar o completar sus esquemas de vacunación contra más de 26 enfermedades, entre ellas sarampión, tosferina, fiebre amarilla e influenza.

De acuerdo con las autoridades, 6.000 niños de un año aún necesitan la primera dosis de la vacuna contra la triple Viral (sarampión, rubéola y paperas); 6.632 de 18 meses requieren el refuerzo de esta vacuna y 11.804 niños de cinco años deben completar sus esquemas correspondientes.

La Secretaría también hizo un llamado especial a familiares de niños y adolescentes entre los 9 y 17 años para acceder a la vacuna contra el virus del papiloma humano. La ciudad espera vacunar a 10.861 niñas y 12.672 niños de 9 años con este biológico que protege contra más de seis tipos de cáncer, incluido el de cuello uterino.

Frente al actual pico respiratorio, la Secretaría de Salud insistió en la importancia de la vacunación contra la influenza, especialmente en niños entre los 6 meses y los 5 años, gestantes desde la semana 14 de embarazo, personas mayores de 60 años y ciudadanos con enfermedades crónicas. Asimismo, continúa fortaleciendo la vacunación contra el virus sincitial respiratorio en gestantes desde la semana 28 a la 36.

Para impulsar la vacunación, la Secretaría de Salud lanzó la campaña “La Selección de las Vacunas”, una estrategia pedagógica y lúdica inspirada en la pasión del fútbol, que busca motivar a las familias a mantener al día los esquemas de vacunación.

“En este álbum vamos a encontrar todos los jugadores, que son las vacunas, para tener nuestros refuerzos, nuestras mejores defensas para anotarle no uno sino muchos goles a las enfermedades. En este álbum físico van a poder llenar todas las fichas, con todos los jugadores, que son vacunas desde la temprana infancia hasta las personas mayores. Tenemos la vacuna de fiebre amarilla, pentavalente, DPT, VPH, entre otras, y nuestra ficha dorada que podrán reclamar en los puntos de vacunación. Este álbum físico va a ser repartido en colegios priorizados, pero todas las personas van a poder acceder al álbum digital, al álbum para colorear y a juegos interactivos, a través de la página web de la Secretaría de Salud”, concluyó Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública.