Comenzaron a tapar huecos en Bucaramanga. ¿Por dónde irán las cuadrillas?

Bucaramanga

De día y de noche van a trabajar las cuadrillas encargadas de tapar los huecos de las calles de Bucaramanga. Las autoridades dieron la partida a la nueva fase de recuperación de la malla vial sin que se mencione el dato de la inversión que hará la secretaría de Infraestructura. La administración anticipa que habrá congestiones pues pide paciencia a los conductores.

En un comunicado, se cita al alcalde Cristian Portilla; “las intervenciones se ejecutarán de manera continua en diferentes puntos estratégicos de la capital santandereana. Le pedimos a los ciudadanos un poco de paciencia, porque todas estas cuadrillas y frentes de trabajo estarán de día y de noche recuperando la malla vial”.

El secretario encargado de Infraestructura, Carlos Méndez, promete “arreglar huecos, hundimientos y fisuras”. También cita al gerente de ciudad, Deimer Mosquera, el hombre encargado de que Bucaramanga se vea bien: “Tenemos dos fresadoras y cuadrillas tapa huecos que estarán en los diferentes barrios”.

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Los primeros trabajos se efectuaron en la carrera 28 entre calles 55 y 56. La alcaldía abre la puerta para que los bumangueses reporten dónde hay huecos. “Escríbanos en los comentarios. Nuestra cuadrilla estará llegando a cada parte de la ciudad”, enfatizó el alcalde Cristian Portilla “. Los reportes se reciben en las redes sociales.

El alcalde anterior, Juan Carlos Cárdenas siempre dijo que para tapar todos los huecos de Bucaramanga y dejar las calles en perfecto estado había que invertir una plata que no se tiene.

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