Bucaramanga tendrá ‘Fan Zone’ oficial de la Selección Colombia para el Mundial

Luis Díaz pone a soñar a la Selección Colombia: “Voy a estar muy bien físicamente para el Mundial”. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

La Federación Colombiana de Fútbol - FCF confirmó que en Bucaramanga el punto de encuentro para los hinchas de la Selección Colombia, será el Estadio Américo Montanini, donde se instalarán pantallas gigantes y diferentes actividades para acompañar los encuentros de la ‘Tricolor’, durante el Mundial del 2026.

Según explicó la FCF durante el lanzamiento de “La Casa de la Sele”, estos espacios buscan reunir a miles de aficionados alrededor del fútbol, con experiencias culturales, música, gastronomía y activaciones especiales durante los partidos de Colombia en la Copa del Mundo.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, señaló que las ‘Fan Zone’ buscan generar unión entre los colombianos a través del fútbol y permitir que quienes no puedan viajar al Mundial también vivan la fiesta mundialista desde el país.

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Además de Bucaramanga, las ciudades escogidas para estas zonas oficiales son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Miami, esta última por la gran cantidad de colombianos residentes en Estados Unidos.

¿Qué tendrán las ‘Fan Zones’?

La Federación indicó que el ingreso a estos espacios será gratuito mediante dinámicas organizadas por patrocinadores y aliados de la Selección Colombia.

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Los asistentes podrán disfrutar de actividades de entretenimiento y pantallas gigantes para ver los partidos, además de experiencias culturales, música y gastronomía. También, según la FCF las ‘fan zones’ contarán con la participación de exjugadores históricos de la selección.

Los aforos en cada sede pueden variar dependiendo del partido.