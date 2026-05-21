A menos de 10 días de las elecciones, Santander revisará garantías electorales

A menos de 10 días de las elecciones presidenciales, la Gobernación de Santander convocó una reunión extraordinaria para revisar las garantías electorales en el departamento.

Al encuentro fueron citados los 87 alcaldes de Santander, la Fuerza Pública y organismos de control, con el objetivo de coordinar medidas preventivas y evitar nuevos episodios de tensión durante la recta final de la campaña.

La decisión se conoce en medio de recientes situaciones registradas durante actividades políticas en diferentes municipios del departamento.

Durante la reunión también se insistirá en mantener canales de diálogo y coordinación entre autoridades, ciudadanía y distintos sectores políticos para prevenir nuevos hechos de confrontación durante el proceso electoral.