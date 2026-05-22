Más de 10 familias afectadas por tormentas eléctricas en Barrancabermeja

Más de 10 familias resultaron afectadas tras las fuertes tormentas eléctricas registradas durante el fin de semana en Barrancabermeja.

Las emergencias ocurrieron en el barrio Las Malvinas y en la vereda Tabla Roja, en el corregimiento El Llanito, donde también se reportaron daños en viviendas, una escuela y un comedor infantil.

Según Didier González, director de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja, uno de los casos más graves ocurrió en el sector Las Malvinas, donde la caída de un árbol afectó a dos familias y causó daños en la infraestructura de las viviendas.

“Un árbol afecta dos familias y destruye casi que por completo la infraestructura locativa”, explicó el funcionario.

En Tabla Roja, las intensas lluvias y descargas eléctricas dejaron afectaciones en más de nueve familias, además de daños en infraestructura comunitaria.

Gestión del Riesgo advirtió que, aunque el país atraviesa una transición climática, las precipitaciones y tormentas continuarán, por lo que hicieron un llamado a mantener la alerta en zonas cercanas a ríos, caños, árboles deteriorados y sectores con riesgo de deslizamiento.

Tras las inspecciones técnicas, las autoridades entregaron ayudas humanitarias, mercados, colchones y materiales para la rehabilitación de las viviendas afectadas.