Santander dejó de recibir $30 mil millones para salud por chances y loterías falsas

Santander dejó de recibir cerca de 30 mil millones de pesos para la salud durante 2025 por cuenta de las apuestas ilegales.

Según la Lotería de Santander, cada apuesta ilegal es dinero que deja de llegar a hospitales y servicios médicos del departamento.

El gerente de la entidad, Herwing Peña Ordóñez, explicó que cada vez que una persona compra chance ilegal, participa en rifas clandestinas o adquiere lotería falsa, ese dinero deja de entrar al sistema oficial de juegos de suerte y azar, cuyos recursos financian hospitales y servicios de salud.

“Todo lo que es juego de suerte y azar, las utilidades de esto van para la salud de todos nosotros los santandereanos”, explicó Peña.

Según indicó, el problema no solo está en la pérdida de recursos públicos, sino también en el crecimiento de estructuras ilegales alrededor de estas actividades.

El gerente aseguró que el negocio ilegal mueve cerca de 45 mil millones de pesos al año en Santander y advirtió que parte de esos recursos estaría terminando en manos de grupos dedicados a otras economías ilícitas.

“Ese dinero está financiando grupos ilegales que también están en minería ilegal, narcotráfico y extorsión”, afirmó.

Además, señaló que el panorama más crítico se presenta con el chance ilegal, que ya representaría cerca del 50 % del mercado y continúa creciendo cada año.

Frente a esta situación, autoridades departamentales, Fuerza Pública, Fiscalía, Procuraduría y operadores legales anunciaron una estrategia conjunta para combatir estas actividades en Santander.