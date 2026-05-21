Caravana de Iván Cepeda tuvo que cambiar su recorrido tras abucheos en Santander

Una caravana de apoyo a la campaña presidencial de Iván Cepeda tuvo que modificar su recorrido en la vía luego de ser abucheada durante su paso por la zona.

La situación ocurrió que comunica a San Vicente de Chucurí con Zapatoca, en el sector La Plazuela, donde fue recibida entre gritos, rechazos y momentos de tensión que quedaron registrados en videos grabados por habitantes y asistentes al recorrido.

Tras lo ocurrido, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado para intentar mediar la situación. Sin embargo, no fue posible llegar a acuerdos entre las partes y la comitiva decidió cambiar la ruta del recorrido.

Frente a estos hechos, la Gobernación de Santander rechazó cualquier acción que afecte el desarrollo de actividades políticas y electorales.

Aseguró que en Santander “no pueden existir territorios vedados” para quienes participen legítimamente en actividades democráticas y electorales.

En el PMU participaron organismos de control, autoridades locales y la Fuerza Pública, con el objetivo de evaluar la situación y acompañar el desarrollo de la actividad política.