Caravana de Iván Cepeda tuvo que cambiar su recorrido tras abucheos en Santander
La Gobernación aseguró que en el departamento “no pueden existir territorios vedados” para actividades políticas.
Una caravana de apoyo a la campaña presidencial de Iván Cepeda tuvo que modificar su recorrido en la vía luego de ser abucheada durante su paso por la zona.
La situación ocurrió que comunica a San Vicente de Chucurí con Zapatoca, en el sector La Plazuela, donde fue recibida entre gritos, rechazos y momentos de tensión que quedaron registrados en videos grabados por habitantes y asistentes al recorrido.
Tras lo ocurrido, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado para intentar mediar la situación. Sin embargo, no fue posible llegar a acuerdos entre las partes y la comitiva decidió cambiar la ruta del recorrido.
Frente a estos hechos, la Gobernación de Santander rechazó cualquier acción que afecte el desarrollo de actividades políticas y electorales.
Aseguró que en Santander “no pueden existir territorios vedados” para quienes participen legítimamente en actividades democráticas y electorales.
En el PMU participaron organismos de control, autoridades locales y la Fuerza Pública, con el objetivo de evaluar la situación y acompañar el desarrollo de la actividad política.