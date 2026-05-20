“Si hubiésemos sabido que iba a operarse ahí, no la habríamos dejado”: Prima de Yulixa Toloza
En 6AM W de Caracol Radio estuvo Morelia Dávila, prima de Yulixa Toloza, quien afirmó tener conocimiento de que hasta el momento hay 5 capturados.
“Si hubiésemos sabido que iba a operarse ahí, no la habríamos dejado”: Prima Yulixa Toloza
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Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...