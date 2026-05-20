Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 may 2026 Actualizado 11:50

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“Si hubiésemos sabido que iba a operarse ahí, no la habríamos dejado”: Prima de Yulixa Toloza

En 6AM W de Caracol Radio estuvo Morelia Dávila, prima de Yulixa Toloza, quien afirmó tener conocimiento de que hasta el momento hay 5 capturados.

“Si hubiésemos sabido que iba a operarse ahí, no la habríamos dejado”: Prima Yulixa Toloza

“Si hubiésemos sabido que iba a operarse ahí, no la habríamos dejado”: Prima Yulixa Toloza

00:00:0004:37:56
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0004:37:56
Descargar
Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir