Adelantan audiencia para evitar libertad de presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno
La audiencia de presuntos homicidas de estudiante de Los Andes será el 27 de mayo.
Después de la advertencia de 6AM W sobre la posibilidad de que quedaran en libertad por vencimiento de términos los presuntos homicidas del estudiante de la Universidad de los Andes Jaime Esteban Moreno, hubo reacción en la rama judicial: La audiencia fue adelantada para el próximo miércoles 27 de mayo.
El joven fue asesinado a golpes cuando salía de una fiesta de Halloween. El crimen quedó grabado en cámaras de seguridad. Hay 19 testimonios identificando a los autores.
Mil gracias al señor juez por su decisión. La atención ciudadana evita la impunidad.
