Colombia exportará a EE. UU. primer cargamento de productos de sustitución de cultivos ilícitos
En 6AM W estuvo Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos en el gobierno de Gustavo Petro , quien calificó esto como un “éxito” ya que los campesinos logran vender su producto
Colombia exportará a EE. UU. primer cargamento de productos de sustitución de cultivos ilícitos
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...