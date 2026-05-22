¿Polémica del Liceo Francés es por venta de terrenos? Padre denuncia irregularidades del Consejo

Juan, padre de familia del Liceo Francés, estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la polémica que envuelve a la tradicional institución luego de que este medio revelara que buscarían venderla. Incluso, se conocieron casos de presuntas amenazas.

El padre de familia aseguró que este caso es “la crónica de una muerte anunciada”, pues señaló que “el velo del mal llamado Consejo de Administración cayó en una reunión con el embajador francés, quien puso en evidencia al Consejo”.

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Señaló también que el Consejo de Administración ha incumplido de manera reiterada compromisos, algunos de ellos relacionados con la convención. ¿Qué significa esto? Que supuestamente buscarían desvincular al Liceo de la convención con Francia, lo que llevaría a que la institución educativa pierda el aporte de 10 millones de euros que recibe anualmente del gobierno galo.

“Pierde el colegio. Me parece que a ellos los impulsa cierto beneficio económico, pues el colegio, en términos de su futuro, quedaría muy mal, incluso a los costos de las pensiones, del transporte, de la alimentación, de las actividades extracurriculares”, indicó.

Detalló que por cada alumno del Liceo Francés el gobierno de Francia aporta casi 1 millón de pesos. Por lo que resaltó que el Consejo “no ha explicado cuál es el propósito” de sus acciones.

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¿El negocio con el Liceo Francés está en sus terrenos?

Comentó que, desde el análisis que han realizado el grupo de papás que se opone a la desconvención, la base de las acciones del Consejo de Administración está relacionada a los terrenos, ubicados en el sector más exclusivo y de mayor valor de Colombia.

Ante esto, explicó que para que entre algún inversionista o fondo de inversión, la primera decisión es retirar al gobierno francés.

“Este fondo no estaría dispuesto a seguir las directrices de Francia”, resaltó.

¿Por qué el gobierno francés ya no tiene poder en el Consejo de Administración?

Contó que hace tres años se surtió una reforma de los estatutos que llevó a que el representante de la embajada, sus colaboradores y personalidades francesas fueran dejadas de lado. “Eso hace parte de la estrategia que pusieron en marcha quienes quieren desconvencionar al colegio”, sostuvo.

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Incluso, reveló que “ni el rector ni el director financiero tiene voto en el Consejo, entonces han obligado a las directivas a actuar conforme a sus decisiones”.

¿Por qué las decisiones del Consejo no se comunican a los padres de familia?

“El Consejo argumenta cada vez que se pregunta algo que las decisiones de ellos tienen un velo de confidencialidad y que no tienen obligación de comunicar a los padres de familia, pues para eso fueron elegidos (…). Ellos toman decisiones a oscuras y no las comunican ni a las directivas del mismo colegio”, concluyó.

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